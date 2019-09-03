По сообщению Worldline Lietuva, наличные деньги используются все реже, поэтому потребность в банкоматах сокращается.
"Новую, независимую от банков сеть банкоматов Medus мы создали для того, чтобы люди уже сегодня могли пользоваться технологиями банкоматов будущего", – отметила в пресс-релизе руководитель Worldline Baltics Занда Бривуле.
Первые банкоматы сети устанавливаются в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, а в ближайшее время планируется развить их сеть по всей Литве.
В Литве начинает работать сеть банкоматов Medus (2)
В Литве начинает работать первая независимая сеть...
Litgrid: цены на электроэнергию в Литве за неделю выросли на 6% (1)
Оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой...
Litgrid начинает работу над 4-мя важными для синхронизации проектами (4)
После того, как в августе литовское правительство...
Министр финансов Литвы: теневая экономика значительно сократилась (4)
За последнее десятилетие масштабы теневой экономики в...
Разрыв в заработной плате между регионами Литвы увеличился (2)
Среднемесячная начисленная заработная плата в...
TOP новостей
Депутат назвал политику зарплат в Литве "современным рабством" (103)
По словам депутата литовского парламента Наглиса...
Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу (25)
Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...
Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (44)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...
Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (21)
Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...
Прокуроры не видят преступления в решении снять доску Норейке (25)
Прокуроры отказались начинать досудебное...