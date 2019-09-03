По сообщению Worldline Lietuva, наличные деньги используются все реже, поэтому потребность в банкоматах сокращается.

"Новую, независимую от банков сеть банкоматов Medus мы создали для того, чтобы люди уже сегодня могли пользоваться технологиями банкоматов будущего", – отметила в пресс-релизе руководитель Worldline Baltics Занда Бривуле.

Первые банкоматы сети устанавливаются в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, а в ближайшее время планируется развить их сеть по всей Литве.