В Литве начинает работать первая независимая сеть банкоматов Medus, сообщила во вторник владеющая ею компания Worldline Lietuva. К этой сети уже присоединились банки Siauliu bankas и Citadele.
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По сообщению Worldline Lietuva, наличные деньги используются все реже, поэтому потребность в банкоматах сокращается.

"Новую, независимую от банков сеть банкоматов Medus мы создали для того, чтобы люди уже сегодня могли пользоваться технологиями банкоматов будущего", – отметила в пресс-релизе руководитель Worldline Baltics Занда Бривуле.

Первые банкоматы сети устанавливаются в крупных городах – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляй, а в ближайшее время планируется развить их сеть по всей Литве.

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