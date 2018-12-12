Приближаются самые большие праздники, а с ними и самые большие траты.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас рассказал DELFI, что расходы жителей в декабре часто бывают на треть больше обычного. По словам экономиста, иногда литовцы в это время тратят даже больше, чем зарабатывают, а потом – экономят на всем.

"Перед Рождеством берут деньги, отложенные на НЗ или даже берут в долг. Потом проходит январь, февраль - неактивные месяцы с точки зрения розничной торговли", – заметил Маурицас.

Он акцентирует, что перед праздником жители часто делают покупки, которые им не по карману: "Если есть потребность дарить подарки близким и родным, а также званым гостям, то люди не экономят. Поэтому потом они на всем экономят в январе-феврале".

Экономист заметил, что, например, перед Рождеством продают треть всех проданных за год игрушек. Маурицас сказал, что в последнее время все больше людей дарит близким развлечения или другие возможности хорошо провести время.

"Я думаю, что попытка ограничить эти траты - борьба с ветряными мельницами, конечно, подарки меняются, сейчас люди реже дарят материальные вещи, сейчас дарят пригласительные, билеты на разные концерты и т.п. Но люди все равно тратят деньги, еще, конечно, сюда входят и поездки, ездят к родственникам, вот и растут расходы на топливо", – сказал Маурицас.

Интересно, что, по данным представителей ТЦ, количество покупателей в Литве увеличивается уже в ноябре. Представитель Maxima Вилма Друлене

сказала, что меняется и "корзина" покупателей. Люди чаще покупают характерные для этого сезона товары, например, мандарины.

"Холодает, выпадает первый снег и корзины покупателей наполняются первыми вестниками предстоящих праздников – мандаринами. Люди также покупают разные чаи, пледы и другие акценты, создающие ощущение уюта. В это время многие начинают украшать свой дом – появляются свечи, на окнах праздничные гирлянды, а там и елки", – рассказала собеседница.

По ее словам, именно появление в продаже елок знаменует начало праздничной торговли.

"Когда свежесть в магазины приносит аромат елок и кедров, венков из свежих еловых лап, это знак, что число покупателей начнет расти", – сказала Друлене.

По ее словам, за 2-3 недели до праздника в корзинах покупателей появляется больше продуктов с большим сроком годности: консервированные овощи и фрукты, мука, подсолнечное масло, чаи, орехи, шоколад, конфеты и др.: "Это связано и с тем, что съедобные подарки становятся все популярнее. Красивые и вкусные подарки радуют близких. А за несколько дней до праздников покупатели приезжают за товарами, которые долго не хранятся: свежие овощи и фрукты, молочные продукты, свежие мясо и рыба, хлеб".

По словам Друлене, в последние несколько лет жители все чаще выбирают более простой путь - покупают готовые изделия Meistro kokybė и так экономят время на готовке.

Опросы лояльных клиентов сети показали, что в этом году жители планируют тратить на праздники столько же, сколько тратили в прошлом году: 43% планировали потратить 50–100 евро, 24% - 31–50 евро, 16% – больше 101 евро.

Если торговые центры отмечают наплыв покупателей в предпраздничный период, то представители коммунального хозяйства особых перемен не фиксируют. Представитель компании Vilniaus vandenys Юрате Рупшене информировала DELFI, что в этот период расход воды не то чтобы не увеличивается, а наоборот - уменьшается. Причина - многие жители на праздники уезжают из города. Только в Сочельник расход воды в городе увеличивается, и это естественно, люди в этот день находятся дома, готовят, убирают.

Больших перемен не наблюдают и представители поставщика электроэнергии. Компания ESO отмечает, что в 2017 г. в период с Рождества по Новый год потребление электроэнергии снизилось на 10%.