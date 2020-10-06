В Литве начал действовать фонд помощи бизнесу в 1 млрд евро

Среди задач фонда – сохранение секторов, важных для экономики, и подготовка к ее оживлению, поощрение фондовых рынков, привлечение институционных инвесторов, стремление к инвестиционной отдаче участников фонда.

Планируется, что сначала правительство инвестирует 100 млн евро и гарантирует облигации на сумму до 400 млн евро, которые будут выпущены для сбора дополнительных средств в фонд. Ожидается, что еще 500 млн евро будет привлечено в фонд за счет частных инвесторов.

В мае Еврокомиссия одобрила эту схему помощи Литовского государства.