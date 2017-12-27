Как сказала представитель ЦБ Литвы Агне Казлаускене, в ходе реформы кредитные унии до 1 января 2018 года должны были определиться, продолжат ли они деятельность кредитных уний, вступив в центральную кредитную унию или начнут процедуру реформирования в банк.

"Чтобы кредитная уния могла стать банком, она должна получить соглашение ЦБ на начало такой процедуры", – сказала DELFI Казлаускене.

Казлаускене сказала, что этой возможностью воспользовались 5 кредитных уний: Mano unija, LTL, Saulėgrąža, Rato kredito unija и Taupa.

"ЦБ, оценив план по действиям, выдал им разрешения на осуществление реформы", – сказала представитель ЦБ.

Казлаускене указала, что после получения разрешений ЦБ, кредитная уния продолжит свою деятельность и параллельно будет готовиться стать банком (адаптировать структуру организации, деятельность, приспособить внутренний порядок, получить лицензию и т.д.) и во время переходного периода выполнять более жесткие требования к капиталу.

"ЦБ будет вести наблюдения за этими униями, проверять, все ли они делают правильно и своевременно. Если будет видно, что уния не соблюдает план, ЦБ может отозвать свое разрешение.

Если такая уния до 1 января 2023 года не получит лицензию банка и не станет членов Центральной кредитной унии, она лишится и лицензии кредитной унии", – сказала представитель ЦБ.