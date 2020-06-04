Решением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, отменяется рекомендация организации удаленной работы и минимального контакта с другими людьми. Кроме того, работодатели больше не должны мерить температуру у работников.

Учреждения и ведомства по-прежнему должны следить за тем, чтобы в офисах работали только люди без признаков ОРВИ (температура, кашель, насморк, тошнота, понос и т.д.). Если у работника появились подобные симптомы, ему должны рекомендовать звонить по номеру 1808 или связаться с лечащим врачом.

Согласно новому решению, не надо оборудовать рабочие места так, чтобы между людьми было расстояние не меньше одного метра и устанавливать перегородки, не надо ограничивать контакт между работниками, регулировать время обеденного перерыва и т.д. - сейчас важно сделать так, чтобы рабочие места и окружение отвечали требованиям безопасности и гигиены.

При проведении собраний и совещаний в помещении рекомендуется надевать маски, респираторы и другие средства защиты, прикрывающие нос и рот.

В офисах не должны работать люди, которые должны находиться в изоляции. Такие работники могут работать удаленно, а в офис могут вернуться после получения разрешения Национального центра общественного здравоохранения.

По-прежнему клиентов учреждения должны обслуживать с использованием средств защиты: физический контакт с посетителями важно ограничить, если возможно, надо соблюдать дистанцию в 1 м или через перегородку. Если перегородки нет, то и клиент и работник должны быть в масках.

У входа должна быть информация о правилах соблюдения гигиены, а также о том, что посетителей с признаками ОРВИ не обслуживают.

У входа в учреждения должен быть антисептик, а в туалетах на видном месте инструкция по соблюдению гигиены, мыло или антисептик. Рабочие помещения должны проветривать не реже чем каждый час.

Поверхности (ручки дверей, включатели, подлокотники и т.д.) важно дезинфицировать не реже двух раз в день.