Сейчас в Литве солнечные электростанции производят 70 ГВт электроэнергии. Это меньше 2% всей производимой в Литве электроэнергии. В Германии они производят 5% всей электроэнергии.

По мнению директора литовской ассоциации солнечной энергетики Пятраса Мажейкиса, несмотря на то, что сейчас в Литве развитие этой энергетики замедлилось, перспективы хорошие.

"Как это ни странно, солнце нас не обделяет. По этому показателю Литва демонстрирует такие же данные, как Германия и лучше, чем Великобритания", – сказал Мажейкис.

С ним согласен и представитель Modus energija Руслан Склепович.

"В Литве для удовлетворения потребностей одной семьи достаточно 24 – 36 кв м солнечных модулей на крыше", – сказал он.

"Если нет прямого солнца, то солнечная электростанция дает всего около 20% энергии, которую могла бы произвести в солнечный день. Если слой облаков очень толстый, плотный, то энергии едва хватает на поддержание деятельности самой системы", – сказал Мажейкис.

Есть примеры, когда государственные компании обеспечивают себя электроэнергией с помощью именно солнечных электростанций.

"Они есть на вильнюсских и каунасских больницах, на Шяуляйском комиссариате полиции, на крыше вильнюсской компании Grinda", – сказала советник министра энергетики Аурелия Верницкайте.

"С 1 ноября потребителям электроэнергии, которые хотят оборудовать солнечную электростанцию мощностью не больше 5 кВт, нужно предоставить в 10 раз меньше (3, а не 30) документов, как это было раньше, а время выдачи разрешений сократилось в 4 раза, до 21 дня", – сказала она.