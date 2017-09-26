Сейчас в Литве солнечные электростанции производят 70 ГВт электроэнергии. Это меньше 2% всей производимой в Литве электроэнергии. В Германии они производят 5% всей электроэнергии.
По мнению директора литовской ассоциации солнечной энергетики Пятраса Мажейкиса, несмотря на то, что сейчас в Литве развитие этой энергетики замедлилось, перспективы хорошие.
"Как это ни странно, солнце нас не обделяет. По этому показателю Литва демонстрирует такие же данные, как Германия и лучше, чем Великобритания", – сказал Мажейкис.
С ним согласен и представитель Modus energija Руслан Склепович.
"В Литве для удовлетворения потребностей одной семьи достаточно 24 – 36 кв м солнечных модулей на крыше", – сказал он.
"Если нет прямого солнца, то солнечная электростанция дает всего около 20% энергии, которую могла бы произвести в солнечный день. Если слой облаков очень толстый, плотный, то энергии едва хватает на поддержание деятельности самой системы", – сказал Мажейкис.
Есть примеры, когда государственные компании обеспечивают себя электроэнергией с помощью именно солнечных электростанций.
"Они есть на вильнюсских и каунасских больницах, на Шяуляйском комиссариате полиции, на крыше вильнюсской компании Grinda", – сказала советник министра энергетики Аурелия Верницкайте.
"С 1 ноября потребителям электроэнергии, которые хотят оборудовать солнечную электростанцию мощностью не больше 5 кВт, нужно предоставить в 10 раз меньше (3, а не 30) документов, как это было раньше, а время выдачи разрешений сократилось в 4 раза, до 21 дня", – сказала она.
В Литве ищут способ снизить расходы на электроэнергию (6)
Несмотря на то, что в Литве довольно мало солнечных дней...
Терминал насыпных грузов планирует новое расширение (6)
Занимающаяся погрузкой удобрений белорусского...
Сливочное масло в Литве за год подорожало на 74% (74)
Сливочное масло, которое дорожает на мировых рынках, в...
Клайпедский порт лидирует в Балтии по контейнерным погрузкам (4)
Клайпедский морской порт в этом году продолжает...
TOP новостей
Глава Минобороны Литвы: учения "Запад" - симуляция нападения на страны Балтии (181)
В недельных военных учениях "Запад - 2017" было...
Литва получила просьбы российского генерала отпустить "инвалида"-пограничника (23)
Литовские должностные лица задержавшие пьяного...
Что показали учения "Запад": под дымовой завесой – три выразительных сигнала Кремля (160)
Пор щелканье фотоаппаратов после атаки ревущие танки и...
История повторяется: преследователи запугали девушку на BMW (18)
Студентка за рулем автомобиля пережила настоящую...
Литва и Дания намерены давить на Брюссель в вопросе Nord Stream 2 (64)
В среду на встрече в Вильнюсе министры иностранных дел...