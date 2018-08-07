В Литве и Латвии - скачок цен на электроэнергию

Litgrid, литовский оператор системы электропередач, утверждает, что цена на электричество в Литве и Латвии на прошлой неделе была одной из крупнейших в регионе в этом году. Более высокая недельная цена была только в феврале в Финляндии - 63,3 евро.
В период с 30 июля по 5 августа средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии составила 61,17 евро за мегаватт-час (МВт-ч) - на 9,1% больше, чем на прошлой неделе. В Эстонии она подорожала на 7,4% до 59,48 евро.
Как отмечает Litgrid, основные причины высоких цен остаются неизменными - продолжающееся засушливое и жаркое лето, из-за чего снижался уровень запасов воды в резервуарах, повышалась температура воды и возникает высокая пожароопасность.
Elektrum Lietuva сообщает, что потребление электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе увеличилось на 2,3% до 500,4 гигаватт-часа (ГВтч). В Латвии спрос вырос больше всего - на 3,1% до 135,8 ГВтч, а в Литве и Эстонии - на 2,4% (до 227,3 ГВтч) и 1,2% (до 137,4 ГВтч) соответственно.
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