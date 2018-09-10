"Разница в цене была обусловлена изменением структуры потоков - снижением импорта из третьих стран и повышением импорта из Латвии, а также изменением местной выработки – сохранением невысокой выработки ветряными электростанциями (в среднем 930 мегаватт-часов в день) и снижением выработки на более дешевых гидроэлектростанциях", - говорится в сообщении Litgrid.

3-9 сентября недельная системная цена на бирже Nord Pool повысилась на 2% и была 58,39 евро за мегаватт-час. В Литве электроэнергия подорожала за неделю примерно на 3,6%, в Латвии - на 3,2%.

На прошлой неделе было зафиксировано снижение на 3% местной выработки в странах Балтии, которая покрывала 77% всего потребления в странах Балтии. В Литве 3-9 сентября было импортировано 82% потребленной электроэнергии (на 7% больше, чем на предыдущей неделе).