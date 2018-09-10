Цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе повысилась и была самой высокой в регионе – 63,7 евро за мегаватт-час, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid. Дневная цена на электроэнергию в Литве была в среднем на 5% выше, чем в Швеции.
Elektros tinklai
© AP / Scanpix

"Разница в цене была обусловлена изменением структуры потоков - снижением импорта из третьих стран и повышением импорта из Латвии, а также изменением местной выработки – сохранением невысокой выработки ветряными электростанциями (в среднем 930 мегаватт-часов в день) и снижением выработки на более дешевых гидроэлектростанциях", - говорится в сообщении Litgrid.

Статьи по теме:
Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве  (19)
Цена на электроэнергию в Литве поставила рекорд последних лет  (28)

3-9 сентября недельная системная цена на бирже Nord Pool повысилась на 2% и была 58,39 евро за мегаватт-час. В Литве электроэнергия подорожала за неделю примерно на 3,6%, в Латвии - на 3,2%.

На прошлой неделе было зафиксировано снижение на 3% местной выработки в странах Балтии, которая покрывала 77% всего потребления в странах Балтии. В Литве 3-9 сентября было импортировано 82% потребленной электроэнергии (на 7% больше, чем на предыдущей неделе).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Министерство энергетики: Литва не ведет переговоры об электроэнергии с БелАЭС (183)

После того, как Республика Беларусь заявила о якобы...

Из-за сухой и спокойной погоды выросла цена на электроэнергию в странах Балтии (19)

На прошлой неделе электроэнергия дорожала во всех...

Жителям Литвы рассылают уведомления о задолженности за электроэнергию (14)

Жители Литвы , которые всегда исправно платили за...

Литовская ассоциация энергетики: цены на электроэнергию вырастут (11)

Цены на электроэнергию, которые снижались в течение...

Бизнес

В инфраструктуру Клайпедского порта за 3 года собираются вложить 400 млн евро

В инфраструктуру Клайпедского порта в течение трех...

В Литве и Латвии – самая высокая в регионе цена на электроэнергию (4)

Цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой...

В Литве – первые шаги к связи 5G (4)

Власти Литвы делают первые шаги к созданию условий...

Avia Solutions Group намерена уйти из проекта московского аэропорта "Жуковский" (5)

Контролируемая Гедиминасом Жемялисом группа...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (19)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

TOP новостей

В Литве и Латвии – самая высокая в регионе цена на электроэнергию (4)

Цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой...

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (22)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (12)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (41)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...