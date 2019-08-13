"Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологи указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС", – сказал вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус.
Новые мобильные устройства – телефоны, умные часы, интеллектуальные системы учета, сенсоры и пульты располагают установленной производителем микросхемой, которая может выполнять функцию обычной физической SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно.
"Если отказаться от традиционных SIM-карт можно было бы сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, уменьшилось бы административное бремя пользователей и бизнеса, увеличилась бы конкуренция среди поставщиков услуг связи", – сказано в сообщении.
На данный момент eSIM можно использовать в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.
По данным Ассоциации GSM, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру, в Литве, как и в других странах мира, число активных SIM-карт уже превышает число жителей.
По данным Службы регулирования связи, в первом полугодии 2019 года в Литве использовали почти 4,5 млн. сим-карт.
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