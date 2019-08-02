В Литве готовы к технически нейтральным аукционам

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в пятницу утвердил описание конкретных условий и положения аукциона.

"Это очень важно, и это один из существенных и уже последних шагов в реализации аукционов, которые будут поощрять энергетику на возобновляемых энергоресурсах", – комментировала в четверг BNS председатель ГСРЭ Инга Жилене.

На аукционе второго сентября смогут побороться компании, развивающие энергетические проекты в сфере ветряной, солнечной энергетики, производство электроэнергии на биогазе, биомассе и на ГЭС. На аукционе будет распределено 0,3 тераватт-часов годового производства. К 2025 году ГСРЭ должен распределить 5 тераватт-часов.

"Очень надеемся, что будет конкурентный аукцион, то есть, что будет много участников, и будет конкурентная рыночная добавка, ведь важно, чтобы конкуренция работала, и все технологии участвовали в этом аукционе", – сказал И. Жилене.

Участники аукциона будут бороться за добавку к цене на электроэнергию на бирже Nord Pool, она будет выплачиваться 12 лет. Максимально возможная надбавка цены на этом аукционе – 3,86 евро за мегаватт-час. Его победители будут объявлены в начале 2020 года.