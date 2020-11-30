В Литве газ для бытовых потребителей подорожает на 6,4%

Компания Ignitis отмечает, что расходы клиентов, которые пользуются только газовыми плитами, вырастут почти на 14 центов в месяц.

В понедельник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые цены на газ для бытовых потребителей Ignitis.

Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подорожает на 3 цента (6,38%) до 50 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления в объеме до 20 000 кубометров в год цена не изменится и останется в размере 28 центов, для использующих более 20 000 кубометров – она снизится на 1 цент (3,7)% до 26 центов.

Для первой группы потребителей газ дорожает по причине выросшей цены на его распределение.

В июле этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизился в цене на 15-23%. Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он дешевел на 14,55% – с 55 до 47 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления – на 22,22% с 36 до 28 центов.

С января этого года газ подешевел почти на 17,9%.