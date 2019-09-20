"Уже три года банки и кредитные унии предлагают жителям возможность приобрести пакеты услуг, это дает возможность за фиксированную плату получать самые необходимые услуги. В большинстве случаев такой пакет обходится дешевле, чем при оплате за каждую услугу отдельно. Поэтому такой возможностью пользуются многие жители. По мере роста доходов, растут и расходы жителей, поэтому естественно увеличивается и плата за пакет основных услуг, однако меньше, чем могла бы, если учитывать общее подорожание", – сказал член правления ЦБ Марюс Юргилас.
Подобная услуга появилась в феврале 2017 года. До сих пор максимальная плата составляла 1,5 евро.
Новые расценки на 2020 г. были утверждены с учетом методики подсчета стоимости основного пакета.
Банки и кредитные ведомства за эту плату должны предоставлять жителям следующие услуги:
- управление счетом;
- э-банкинг;
- безопасное средство подключения к э-банкингу (например, генератор);
- платежная карта;
- не меньше 10 переводов в евро ежемесячно, включая оплату счетов, электронных счетов, переводов внутри учреждения, прямые дебетовые операции;
- неограниченное число поступлений в евро;
- выплата наличных – не меньше 550 евро ежемесячно через банкоматы или в отделениях;
- неограниченный взнос наличных удобным способом.
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