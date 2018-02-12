В прошлом году в Литве произвели 21,48 тыс. тонн. сухого молока – на 40,1% меньше, чем в 2016 г. На внутреннем рынке продажи сухого молока за год снизились в 3,7 раза, до 8,35 тыс. тонн, а экспорт в страны ЕС сократился на 16%, до 6,05 тыс. тонн. Экспорт в третьи страны увеличился на 6%, до 1,13 тыс. тонн.
Цена на сухое молоко на внутреннем рынке увеличилась на 4,8%, до 1,76 евро за кг, в третьих странах - на 3%, до 1,87 евро, а в странах ЕС снизилась на 0,2%, до 1,81 евро.
Распродажа запасов сухого молока на рынке ЕС привела к снижению цен на него.
В прошлом году на 16,3% (до 13,92 тыс. тонн) сократилось производство сливочного масла жирностью больше 85%. Сливочное масло в прошлом году пользовалось большим спросом во всех странах ЕС. Экспорт в ЕС увеличился в 2,9 раза, до 2,65 тыс. тонн.
На внутреннем рынке продажи увеличились на 8,4% (до 9,6 тыс. тонн), а экспорт в третьи страны сократился на 92,7%, до 0,62 тыс. тонн.
На литовском рынке цена на масло в 2017 году в среднем увеличилась на 34,2%, до 4,44 евро за кг, в странах ЕС – на 41,9%, до 5,03 евро за кг, а в третьих странах – на 75,3%, до 5,55 евро за кг.
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