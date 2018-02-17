В январе этого года продажи новых автомобилей росли во всех трех странах Балтии, а наиболее интенсивный рост фиксировался в Эстонии, показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
© Edvard Blaževič

В январе этого года, по сравнению с январем 2017 года, продажи в Литве выросли на 15,4% до 2111 единиц, в Латвии – на 5,8% до 1529, в Эстонии – на 23,6% до 2447.

Во всем Евросоюзе продажи в этом году выросли на 7,1% до 1,254 миллиона.

Наиболее популярными в январе были автомобили марки Volkswagen - за месяц их было продано 143 тыс., или на 4,4% больше, чем в январе 2017 года.

ACEA фиксирует продажи автомобилей в странах - членах ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

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