В Латвии цена снизилась на 14%, а в Эстонии – на 15% и в обеих странах она составила 39,05 евро, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"Декабрь отличался более теплой погодой: количество осадков было меньше, чем в ноябре, а это обусловило рост почти в половину производства электроэнергии на ветряных установках. В Балтийских странах на цену повлияли и снизившиеся цены, и рост передающих мощностей между Беларусью и Литвой", – отметил в пресс-релизе глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В целом в торговой зоне Nord Pool электроэнергия в среднем подешевела на 12% до 36,79 евро, в странах Северной Европы цена составила 36,28 евро – разница между ценами в странах Северной Европы и государствами Балтии была меньше 3 евро.

В декабре совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах составило 2,5 тыс. гигаватт-часов – на 3% больше, чем в ноябре. В Латвии оно достигало 644 гигаватт-часов, в Литве – 1088 гигаватт-часов, а в Эстонии – 766 гигаватт-часов.

За весь 2019 год потребление в Балтийских странах снизилось на 1% до 27,9 тыс. гигаватт-часов.