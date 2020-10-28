В Литве будет создан Центр превенции отмывания денег

"Я очень надеюсь, что это позволит решать задачу превенции отмывания денег эффективнее и предотвратить появление такого рода угроз в будущем, так как риски отмывания денег и финансирования терроризма очень сильно влияют и на репутацию страны, и на саму финансовую систему", - сказал на заседании министр финансов Вилюс Шапока.
Создать такой центр побуждают сотрясающие в последние годы регион Северных и Балтийских стран скандаты с отмыванием денег. Учредителями центра будут Министерство финансов, Банк Литвы (центробанк), банки SEB, Swedbank, Luminor Bank, Siauliu bankas и Medicinos bankas, Revolut Bank, Citadele, участвовать в его деятельности будет и Служба расследования финансовых преступлений.
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