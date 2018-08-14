Соковыжималка белорусского производства в одном из литовских магазинов стоит в два раза больше, чем в Беларуси. Об этом сообщает Tut.by.
Kriaušės, gėrimas
© Shutterstock

Продающаяся в одном из магазинов в Литве электросоковыжималка-шинковка БелОМО стоит 69,99 евро. Это цена со скидкой. До снижения она стоила 92,39 евро.

В Беларуси такая кухонная помощница стоит от 42 до 48,5 евро.

При этом белорусская соковыжималка в Литве стоит на 10 евро дороже такого же аппарата южнокорейского бренда Daewoo, которая стоит со скидкой 59,99 евро, а без нее — 77,99.

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