Продающаяся в одном из магазинов в Литве электросоковыжималка-шинковка БелОМО стоит 69,99 евро. Это цена со скидкой. До снижения она стоила 92,39 евро.
В Беларуси такая кухонная помощница стоит от 42 до 48,5 евро.
При этом белорусская соковыжималка в Литве стоит на 10 евро дороже такого же аппарата южнокорейского бренда Daewoo, которая стоит со скидкой 59,99 евро, а без нее — 77,99.
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