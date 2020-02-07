В Литве аренда подорожала больше всего: сколько стоит съемное жилье

В Литве в течение 12 лет цены на аренду жилья поднялись больше, чем в других странах Европы. По данным "Евростата", которые опубликовал Euroblogas.lt, в Литве цены на аренду жилья с 2007 до 2019 г. выросли на 101%. В среднем в ЕС за это время цены на жилье выросли на 21%. В Чехии рост цен составил 79%, в Венгрии - 68%. В Греции и на Кипре цены снизились соответственно на 18% и -0,3%.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас подчеркнул, что цены на аренду жилья в Вильнюсе рекордные.

"Цены на аренду очень выросли, особенно в Вильнюсе. Это связано с ростом доходов жителей", – сказал экономист.

По его словам, жители реагируют на эти перемены. Одни стараются купить жилье, а другие строят дома.

"Свой дом стараются построить семьи с детьми, поскольку им арендовать квартиру непросто. И конечно, сложнее найти качественное жилье для аренды. Такие тенденции заметны с прошлого года, когда стоимость аренды значительно выросла. Люди берут ипотеку, покупают/строят жилье. Чаще всего это им стоит меньше, чем аренда", – сказал экономист.

Журналист DELFI интересовался, какова стоимость аренды жилье в Вильнюсе.

В объявлениях видно, что цена зависит от состояния жилья, оборудования, места и, конечно, размера. Например, аренда маленькой однокомнатной квартиры стоит 295 евро. За хорошо оборудованную двухкомнатную квартиру на ул. Кауно хотят 695 евро в месяц. 680 евро в месяц стоит аренда качественной квартиры в новом доме в центре города, рядом с Зеленым мостом. 1,5-комнатная квартира в Науяместисе стоит 295 евро, а 2-комнатная в новом доме в Жирмунай - 450 евро в месяц. 1-комнатная новая квартира на ул. С.Нериес 330 евро в месяц.

Из обновлений видно, что аренда однокомнатной квартиры в столице стоит 300 евро, а 2-комнатной от 300 до 700 евро. Аренда 3- и более комнат примерно, как двухкомнатной или выше.

Несмотря на столь высокие цены на аренду, все еще есть желающие платить такие деньги.

Однако на деле аренда жилья в Вильнюсе не всем по карману. Представитель офиса Capital Experts брокер Аушра Крищюнене заметила, что, по сравнению с 2018 годом, цены на аренду выросли на 10%.

Она заметила, что подорожание меняет привычки жителей. Молодые люди живут в арендуемом жилье дольше чем жили раньше. Чаще всего жилье покупают семьи, которые планируют заводить детей.

"Молодые люди много работают, путешествуют и не придают значение тому, в каком жилье живут - своем или арендуемом. При выборе арендуемого жилья они обращают внимание на его оборудование – современность стиля. Они ценят и инфраструктуру. В последнее время популярно ходить на работу пешком", – сказала Крищюнене.

Люди, приехавшие из районов, арендуют более бюджетные квартиры. А молодежь напротив не жалеет денег на аренду современного жилья ближе к центру. Наибольшим спросом пользуются 2-комнатные квартиры.

По словам брокера, спрос на арендуемое жилье очень большой.

"Свой дом стараются построить семьи с детьми, поскольку им нелегко снять квартиру. Такие тенденции появились с прошлого года, растет количество выдаваемых кредитов. Обычно такие люди платят банкам меньше, чем платили за аренду жилья", – сказал экономист.