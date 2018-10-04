Более того, поиск и выбор лизинга всё больше перемещается в электронно-цифровые каналы, и если свой банк, куда в первую очередь обращаются 70% эстонцев, не дает удовлетворительного ответа, то 45% жителей Эстонии (в Латвии 41%, в Литве 43%) изучают альтернативные предложения на веб-страницах других банков. Не меньшей популярностью пользуется информация касательно услуги лизинга на порталах по продаже автомобилей, такую информацию ищут 25% эстонцев, 22% латышей и 21% литовцев.
”Как правило, весь процесс начинается с выбора подходящего автомобиля, однако всё больше тех, кто сначала обращается в свой домашний банк, чтобы узнать, могут ли они позволить себе новый автомобиль, и если да, то какой стоимости. Поскольку время стоит денег, а удобство — превыше всего, то всё больше предварительной работы выполняется в интернете. Это касается как выбора нового автомобиля, так и возможностей лизинга”, — прокомментировал ситуацию член правления AS SEB Liising Рейн Карофельд.
Доля приобретения автомобиля за границей крайне мала во всех балтийских странах. Лишь 4% респондентов в Эстонии подтвердили, что планируют привезти автомобиль из другой страны, в Латвии этот показатель составил 6%, а в Литве — лишь 3%. Еще десять лет назад эти показатели были значительно выше. В исследовании SEB Liising на тему привычек покупки и эксплуатации автомобиля, проведенном в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие 3100 респондентов, опрос проводился в июне и июле 2018 года.
В Литве 80% потенциальных покупателей выбирают автомобили в интернете
Как показал опрос предприятия SEB Liising, проведенный в...
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