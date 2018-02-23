По данным Центра регистров, новая компания в городке Ленкимай (Скуодасский район) была зарегистрирована на этой неделе, единственный ее акционер – зарегистрированная в конце прошлого года компания Centric Lithuania Holding. Этой компанией управляет голландская Centric International Holding.
Глава обеих зарегистрированных в Литве компаний - Карим Хенкенс, гендиректор всей группы Centric.
Главный офис Centric находится в городе Гауда (Нидерланды). У компании есть свои отделения в Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Норвегии и Швеции.
В группе компаний работают больше 4300 человек.Голландская компания предоставляет бизнес-клиентам услуги ИТ и программирования.
Лауринайтис: завод "Неман Азот" не будет конкурентом Achema (1)
СМИ Калининградской области сообщают об инвестиции...
Годовая инфляция в Литве самая высокая в ЕС (2)
Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в...
В литовскую провинцию идет еще одна компания из сферы ИТ (2)
В Литву приходит нидерландская группа компаний,...
TOP новостей
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (15)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...