В Литву приходит нидерландская группа компаний, связанных с информационными технологиями (ИТ) Centric – она учредила новую дочернюю компанию Centric IT Solutions Lithuania.
Kompiuteriai
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По данным Центра регистров, новая компания в городке Ленкимай (Скуодасский район) была зарегистрирована на этой неделе, единственный ее акционер – зарегистрированная в конце прошлого года компания Centric Lithuania Holding. Этой компанией управляет голландская Centric International Holding.

Глава обеих зарегистрированных в Литве компаний - Карим Хенкенс, гендиректор всей группы Centric.

Главный офис Centric находится в городе Гауда (Нидерланды). У компании есть свои отделения в Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Норвегии и Швеции.

В группе компаний работают больше 4300 человек.Голландская компания предоставляет бизнес-клиентам услуги ИТ и программирования.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Лауринайтис: завод "Неман Азот" не будет конкурентом Achema (1)

СМИ Калининградской области сообщают об инвестиции...

Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas

Больничная еда: хорошие примеры закончились (20)

22 февраля комиссия Минздрава посетила Утенскую...

Годовая инфляция в Литве самая высокая в ЕС (2)

Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в...

В литовскую провинцию идет еще одна компания из сферы ИТ (2)

В Литву приходит нидерландская группа компаний,...

Каунас надеется привлечь компанию Samsung (6)

Каунас начал создавать пак инноваций, к которым...

TOP новостей

Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas Utenos ligoninės maistas

Больничная еда: хорошие примеры закончились (20)

22 февраля комиссия Минздрава посетила Утенскую...

Два бывших литовских дипломата поспорили о России (15)

Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...

Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)

Представитель оппозиционной фракции литовских...

Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)

Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...

Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)

Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...