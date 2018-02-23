По данным Центра регистров, новая компания в городке Ленкимай (Скуодасский район) была зарегистрирована на этой неделе, единственный ее акционер – зарегистрированная в конце прошлого года компания Centric Lithuania Holding. Этой компанией управляет голландская Centric International Holding.

Глава обеих зарегистрированных в Литве компаний - Карим Хенкенс, гендиректор всей группы Centric.

Главный офис Centric находится в городе Гауда (Нидерланды). У компании есть свои отделения в Бельгии, Германии, Швейцарии, Румынии, Норвегии и Швеции.

В группе компаний работают больше 4300 человек.Голландская компания предоставляет бизнес-клиентам услуги ИТ и программирования.