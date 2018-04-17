В литовской Клайпеде начинается сезон круизных судов

По данным дирекции порта, в этом году круизный сезон должен быть самым длинным за всю историю порта.
В целом в этом году в Клайпеду должны зайти 64 круизных судна, которые доставят 80 тыс. туристов. В прошлом году в Клайпеде побывали почти 75 тыс. туристов, прибывших на 63 круизных судах.
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