"Наши аэропорты понимают и поддерживают желание Украины видеть точное написание топонимов, в основе которого лежит украинский язык. У такого желания есть ясное основание и твердая аргументация, поэтому мы поддерживаем ее и корректируем написание названий украинских городов", - сказал директор Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.
Соответствующую просьбу передал МИД Украины и Украинский центр стратегической коммуникации StratCom. Коррекция написания названий городов связано с происходящими в Украине переменами и стремлением оценить свое культурное своеобразие и самобытность.
Английская транскрипция украинских топонимов появилась в XIX в., когда Украина, как и Литва, была частью Российской империи. То же самое происходило и с топонимами других стран, например, столицу Молдовы до сих пор по-английски пишут Kishinev (Кишинев), несмотря на то, что молдавское произношение иное и звучит - Chisinau. А казахский город Aktobe (Актобе) до 1999 года называли Актюбинском.
МИД Украины просил обратить внимание на то, что меняется английское написание не только Киева и Львова. Вместо Kharkov надо писать Kharkiv, вместо Chernovtsy - Chernivtsi и вместо Rovno - Rivne.
Вильнюсский аэропорт входит в сеть Литовских аэропортов, которая охватывает аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги. В 2018 г. они обслужили 6,3 млн. пассажиров и 61 000 рейсов.
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