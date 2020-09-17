aA
Для улучшения условий сообщения и повышения безопасности в Лентварисе будет реконструирован железнодорожный переезд и оборудован тоннель для автомобилей под железной дорогой.
Lentvaryje bus rekonstruota geležinkelio pervaža
Lentvaryje bus rekonstruota geležinkelio pervaža
© Susisiekimo ministerija

Министерство транспорта и коммуникаций отмечает, что это значительно улучшит условия сообщения в Лентварисе, который разделен железной дорогой на две половины, а из-за интенсивного движения поездов в городе часто образуются заторы.

Литовская дирекция автомобильных дорог подписала договор с подрядчиком. Стоимость договора 20,7 млн. евро с НДС. Работы должны быть выполнены в течение 9 месяцев с момента вступления договора в силу.

В конкурсе участвовали 6 компаний представлены 6 проектов.

Проект финансируется на деньги Программы присмотра за дорогами и расширения и на деньги ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса (27)

По данным Национального центра общественного...

Viktoras Uspaskich

После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда (54)

Член Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев 15...

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

"Без фанатизма и чрезмерного рвения". Как Россия поддержала Лукашенко? (62)

Кремль символически поддержал Александра Лукашенко -...

Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas

Отравление Навального: бутылка со следами "Новичка" была в гостиничном номере (93)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который с 20...

Литовские перевозчики на белорусской границе сталкиваются с ужесточенными проверками (2)

В течение некоторого времени ходили слухи о том, что...

|Maža didelių žinių kaina