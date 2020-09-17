Министерство транспорта и коммуникаций отмечает, что это значительно улучшит условия сообщения в Лентварисе, который разделен железной дорогой на две половины, а из-за интенсивного движения поездов в городе часто образуются заторы.

Литовская дирекция автомобильных дорог подписала договор с подрядчиком. Стоимость договора 20,7 млн. евро с НДС. Работы должны быть выполнены в течение 9 месяцев с момента вступления договора в силу.

В конкурсе участвовали 6 компаний представлены 6 проектов.

Проект финансируется на деньги Программы присмотра за дорогами и расширения и на деньги ЕС.