Министерство транспорта и коммуникаций отмечает, что это значительно улучшит условия сообщения в Лентварисе, который разделен железной дорогой на две половины, а из-за интенсивного движения поездов в городе часто образуются заторы.
Литовская дирекция автомобильных дорог подписала договор с подрядчиком. Стоимость договора 20,7 млн. евро с НДС. Работы должны быть выполнены в течение 9 месяцев с момента вступления договора в силу.
В конкурсе участвовали 6 компаний представлены 6 проектов.
Проект финансируется на деньги Программы присмотра за дорогами и расширения и на деньги ЕС.
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