В Латвии больным сотрудникам предлагают запретить приходить на работу

Как будут наказывать больного, пришедшего на работу — неясно. В Министерстве здравоохранения не смогли ответить на этот вопрос, указывая, что цель — не наказать, а повысить чувство ответственности. В ведомстве уверяют, что это лишь техническая поправка, и она никак не повлияет на процесс иммунизации граждан Латвии. Однако есть и другая точка зрения.

"Государственная программа иммунизации ежегодно позволяет предотвратить в Латвии более 30 тыс. инфекционных заболеваний и 160 летальных исходов. Такие данные еще совсем недавно приводили эпидемиологи, указывая на то, что наш календарь бесплатных прививок — один из лучших в Европе. Поправки к закону об эпидемиологической безопасности могут поставить под угрозу существования этой программы", — опасается член социальной комиссии Сейма Мартиньш Шицс.

"Заменяется государственная программа иммунизации. Нам объясняет, что все это решит государственная политика иммунизации. Но политика никак не решает конкретные дела. Политика предполагает создание различных государственных программ, в том числе и иммунизации. А уже под программу даются деньги по итогам голосования Сейма. Это будет просто снятие ответственности: нет программы, нет плана, нечего контролировать", — сетует Шицс.

Между тем, и медики видят угрозу существования государственной программы иммунизации, которая успешно защищает латвийцев от распространения инфекционных заявлений. Во-первых, они возмущены, что их не привлекли к написанию поправок, во-вторых — не считают предлагаемую поправку чисто технической.

"Программа — это точный план, согласно которому государство обеспечивает вакцинацию детей против более десяти заразных болезней. А тут, вдруг, мы говорим о какой-то вакцинационной политике. Какой политике? Государство должно обеспечивать иммунизационную программу, и так ее и нужно называть", — считает главврач Центра инфектологии Байба Розентале.