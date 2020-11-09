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Стартовавшая из индийского Космического центра имени Сатиша Дхавана в субботу ракета-носитель вывела на низкую орбиту спутник R2 единственной литовской компании космических технологий NanoAvionics. Это уже шестой созданный предприятием и запущенный в космос спутник.
Tarptautinė kosmoso stotis
Tarptautinė kosmoso stotis
© AFP / Scanpix

Глава и один из создателей NanoAvionics Витянис Бузас говорит, что эта миссия является еще одним шагом в деле создания не только отдельных спутников, но и "роев" или групп спутников, объединенных одной задачей.

Спутник несет оборудование английской компании по созданию интернета вещей (IoT) Lacuna Space. Он обеспечит лучший охват регионов экватора, ускорит передачу информации и предоставить больше возможностей предприятиям услуг IoT в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, где набирают популярность решения IoT для наблюдения за состоянием окружающей среду, управления городской инфраструктурой или "умного" сельского хозяйства.

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