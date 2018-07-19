В законопроекте под названием "О прекращении российской энергетической агрессии" сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.
"Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они покупают у России, а не повышать его", — заявил Джон Баррасо. Ранее с критикой "Северного потока-2" также выступал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Германия стала "заложницей" России.
В конце июня источник Reuters в министерстве экономики Германии заявил, что США заверили министерство, что не будут вводить санкции против подрядчиков строительства газопровода.
Ожидается, что "Северный поток-2" может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на его постройку выдали власти Швеции, Финляндии и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина и США.
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