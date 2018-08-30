"Что касается приближающегося отопительного сезона, то он, можно сказать, неизбежно будет более дорогим, поскольку большая часть топлива уже куплена, а цены намного выше, чем в прошлом году. Поскольку основное топливо сейчас - это биотопливо, эта цена войдет в цену на отопление. Биотопливо подорожало почти на 40% и другие моменты повлияют. Все зависит и от того, насколько холодной будет зима. Разве что ситуацию изменит снижение цены на биотопливо, сейчас заключены сделки на закупку трети необходимого топлива, еще 2/3 купят позже", – сказал Лукошявичюс.
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