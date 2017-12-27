На первом месте – Google Lithuania. Ее работники получили среднюю зарплату в размере 13 300 евро "на бумаге".
На втором месте со средней зарплатой в 13 100 евро в ноябре оказалась малоизвестная и небольшая компания Ekoangarai.
Концерн Achemos grupė в среднем платил работникам 11 000 евро "на бумаге".
Пятизначной средняя зарплата была и в компании ИТ Oracle East Central Europe – 10 500 евро.
Далее в первой десятке идут две компании ИТ компании – Samsung Electronics (9100 евро) и литовский филиал Siemens (8300 евро).
Далее следуют компании Energogrupė (7800 евро), Linas agro konsultacijos (7500 евро), Fresenius Kabi Baltics (7200 евро) и Talka LT (6800 евро).
Руководство Naftos grupe сядет в тюрьму и возместит ущерб в 20 млн. евро (3)
Бывшие руководители предприятия Naftos grupe, которое в...
С Нового года в Литве кардинально изменится порядок продажи алкоголя (49)
Уже совсем скоро, сразу после Нового года, вступят в...
В конце года в Литве выплатили щедрые зарплаты (31)
Если в октябре в Литве ни одна компания не платила...
TOP новостей
С Нового года в Литве кардинально изменится порядок продажи алкоголя (49)
Уже совсем скоро, сразу после Нового года, вступят в...
Самая дорогая недвижимость в Литве – лидирует не столица (5)
В Литве есть города, где квартиры очень дешевы. А в...
В конце года в Литве выплатили щедрые зарплаты (31)
Если в октябре в Литве ни одна компания не платила...
Операция по спасению сухогруза: не все верили в благоприятный исход (4)
В праздники у берегов Клайпеды, у II Мелнраге на мель...