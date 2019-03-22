"В данный момент проводят закупку услуг по вывозу коммунальных отходов на территории Вильнюса. 15 марта ознакомились с предложениями. Договор планируем подписать во второй половине апреля", - сказано в ответе мэрии, которая пока не может представить подробную информацию о полученных предложениях.

Напомним, что 1 мая 2018 года в Вильнюсе была проведена реформа в сфере вывоза коммунальных отходов. Вильнюс был разделен на 5 частей. Северную, западную и восточную части обслуживает компания Ecoservice, центральную - VSA Vilnius, на юге работает Ekonovus.

Компании Ecoservice и VSA Vilnius объявили, что расторгают договор, поскольку несут убытки.

По этой причине мэрия объявила конкурс на закупку услуг по вывозу коммунальных отходов в Веркяй, Фабийонишкес, Жирмунай, Шнипишкес, Антакальнисе, Новой Вильне, Расу, Пашилайчай, Юстинишкес, Шешкине, Каролинишкес, Пилайте, Лаздинай, Старом городе, на Жверинасе, в Науяместисе и Вилкпеде.

На минувшей неделе мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что после конкурса станет ясно, какими будут окончательные цены на услуги.

"Конкурс проходит. Он большой, сложный, мы получили замечания в связи с ним, они были логичны. Условия были исправлены с учетом этих замечаний.

Конкурс проходит своевременно, после конкурса будут новые поставщики услуг", - сказал мэр города.

По его словам, после реформы цены на вывоз мусора в Вильнюсе снизились на 30%, а кое-где и в несколько раз.