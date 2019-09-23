"Могу подтвердить, что это наш груз", – сказал в понедельник BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Менеджер по коммуникации оператора терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте в понедельник сказала BNS, что газовоз Coral Fungia ожидается во вторник, он доставит примерно 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В конце августа Klaipedos nafta сообщила, что Eesti Energia стала четвертым клиентом терминала, заказав 0,061 тераватт-часов регазификационных мощностей или около 10 тыс. кубометров СПГ – это один небольшой газовоз.
Терминалом в газовом году пользуются еще три компании: производитель удобрений Achema, компания по поставкам электричества и газа Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.
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