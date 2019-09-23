В Клайпеду во вторник должен прийти предназначенный для эстонского государственного энергетического концерна Eesti Energia груз сжиженного природного газа (СПГ) – первый через Клайпедский терминал СПГ (ТСПГ). Газ идет с российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк".
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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"Могу подтвердить, что это наш груз", – сказал в понедельник BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

Менеджер по коммуникации оператора терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте в понедельник сказала BNS, что газовоз Coral Fungia ожидается во вторник, он доставит примерно 9,5 тыс. кубометров СПГ.

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В конце августа Klaipedos nafta сообщила, что Eesti Energia стала четвертым клиентом терминала, заказав 0,061 тераватт-часов регазификационных мощностей или около 10 тыс. кубометров СПГ – это один небольшой газовоз.

Терминалом в газовом году пользуются еще три компании: производитель удобрений Achema, компания по поставкам электричества и газа Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

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