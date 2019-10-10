В Клайпеду зашло судно с СПГ для Imlitex

В четверг в Клайпедский порт прибыла новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ), предназначенная компании Imlitex.
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По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Arctic Aurora прибыло из норвежского порта Мелкойя, где находится завод компании Equinor. Оно пришвартовано к клайпедскому судну-терминалу Independence.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз должен доставить около 138 тыс. кубометров СПГ.

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Компания не раскрывает, кому предназначается газ, но ранее Imlitex подтверждала BNS, что в первой половине октября ждет почти тераватт-час газа от анонимного поставщика.

Компания Imlitex, входящая в группу Imlitex Holdings, поставила первый груз СПГ через клайпедский терминал в июне, это была партия почти 142 тыс. кубометров СПГ из Норвегии. В конце июля прибыл и небольшой груз российской компании "Новатэк" из Высоцка.

В новый газовый год на Клайпедском терминале – с октября по октябрь следующего года – планируется газифицировать около 10,9 тераватт-часов (около 11 крупных газовозов), свидетельствуют данные Klaipedos nafta.

По данным BNS, кроме Imlitex, терминалом пользуются Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema. В прошлом газовом году им один раз пользовался и эстонский энергоконцерн Eesti Energia.

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