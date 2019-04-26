По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно должно зайти в Клайпеду в пятницу вечером. График оператора Клайпедского терминала СПГ - компании Klaipėdos nafta свидетельствует о том, что на этой неделе ждут судно с 7 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, что груз предназначается крупнейшему в Литве потребителю газа - заводу удобрений Achema.

Литовский импортер и продавец газа - компания Lietuvos energijos tiekimas (LET, входит в госэнергохолдинг Lietuvos energija) через посредника уже доставила один груз из Высоцка с газом "Новатэка". Компания утверждает, что на сей раз груз не предназначается ей.

По неофициальным данным BNS, в апреле Achema уже доставила из Высоцка два небольших груза газа "Новатэка" (по 6,5 тыс. кубометров). Сама Achema не комментирует, где закупает газ.

По данным BNS, до июня в Клайпеду прибудут и другие грузы СПГ "Новатэка", заказанные Achema.

По объемам добычи "Новатэк" в России уступает лишь монополисту "Газпрому".