По данным порталов marrinetraffic.com и myshiptracking.com, судно должно зайти в Клайпеду в пятницу вечером. График оператора Клайпедского терминала СПГ - компании Klaipėdos nafta свидетельствует о том, что на этой неделе ждут судно с 7 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, что груз предназначается крупнейшему в Литве потребителю газа - заводу удобрений Achema.
Литовский импортер и продавец газа - компания Lietuvos energijos tiekimas (LET, входит в госэнергохолдинг Lietuvos energija) через посредника уже доставила один груз из Высоцка с газом "Новатэка". Компания утверждает, что на сей раз груз не предназначается ей.
По неофициальным данным BNS, в апреле Achema уже доставила из Высоцка два небольших груза газа "Новатэка" (по 6,5 тыс. кубометров). Сама Achema не комментирует, где закупает газ.
По данным BNS, до июня в Клайпеду прибудут и другие грузы СПГ "Новатэка", заказанные Achema.
По объемам добычи "Новатэк" в России уступает лишь монополисту "Газпрому".
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