Ожидается, что в Клайпедский терминал СПГ в пятницу из Норвегии прибудет новая крупная партия сжиженного природного газа (СПГ). Согласно графику оператора терминала Klaipedos nafta, это последняя партия в нынешнем газовом году.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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Оператор сообщил BNS, что судно Arctic Princess около 138 тыс. кубометров СПГ.

Согласно сообщениям порталов myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газоввоз прибыл из порта Мелкой, где расположен завод СПГ Equinor. В настоящее время судно стоит у берегов Литвы.

Терминал в этом газовом году, который заканчивается 30 сентября, используется 4 компаниями: производителем удобрений Achema, Ignitis, дочерним предприятием государственной группы Ignitis grupe, а также фирмой Imlitex, входящей в группу торговли сырьевыми материалами Imlitex Holdings, эстонским энергетическим концерном Eesti Энергия. Для последнего получателя первый груз прибыл на терминал во вторник.

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