Оператор сообщил BNS, что судно Arctic Princess около 138 тыс. кубометров СПГ.
Согласно сообщениям порталов myshiptracking.com и toiletelfinder.com, газоввоз прибыл из порта Мелкой, где расположен завод СПГ Equinor. В настоящее время судно стоит у берегов Литвы.
Терминал в этом газовом году, который заканчивается 30 сентября, используется 4 компаниями: производителем удобрений Achema, Ignitis, дочерним предприятием государственной группы Ignitis grupe, а также фирмой Imlitex, входящей в группу торговли сырьевыми материалами Imlitex Holdings, эстонским энергетическим концерном Eesti Энергия. Для последнего получателя первый груз прибыл на терминал во вторник.
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