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После месячного перерыва на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый крупный груз СПГ из Норвегии – уже 13-ый груз в начавшемся в октябре новом газовом году.
В Клайпеду пришло судно СПГ Equinor
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Discoverer пришвартовался у судна-резервуара терминала Independence. Газовоз прибыл из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Газовоз Arctic Discoverer доставил около 140 тыс. кубометров СПГ, комментировал BNS ситуацию оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

В этом газовом году в Клайпеду прибыли уже и 34 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка". С октября в Клайпеду также прибыли и три крупных груза газа из США, два их них – в мае.

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