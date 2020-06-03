В Клайпеду пришло судно СПГ Equinor

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Discoverer пришвартовался у судна-резервуара терминала Independence. Газовоз прибыл из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.
Газовоз Arctic Discoverer доставил около 140 тыс. кубометров СПГ, комментировал BNS ситуацию оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
В этом газовом году в Клайпеду прибыли уже и 34 небольших грузов СПГ из российского Высоцка, где находится завод "Новатэка". С октября в Клайпеду также прибыли и три крупных груза газа из США, два их них – в мае.
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