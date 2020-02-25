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В Клайпеду пришёл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое такое судно с газом Equinor и тридцатый груз в начавшемся в октябре газовом году.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager во вторник утром стоит у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ, судно в понедельник пришло из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta информировала BNS, что газовоз доставил примерно 138 тыс. кубометров СПГ.

В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.

За период с октября в порт пришло и 20 небольших газовозов с СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод СПГ концерна "Новатэк". Каждое из них привезло до 10 тыс. кубометров газа.

ru.DELFI.lt
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