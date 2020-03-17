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В Клайпедский порт во вторник пришёл третий в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В этом месяце Беларусь намерена транспортировать через Клайпеду для себя ещё два груза нефти.
В Клайпеду пришёл новый груз нефти для Беларуси
© Tomas Seikalis

Менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте во вторник сказала BNS, что танкер Vernadsky Prospect планируется пришвартоваться к причала терминала в полдень, он привёз около 80 тыс. тонн нефти.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Vernadsky Prospect под флагом Нигерии во вторник утром вошёл в ворота Клайпедского порта. Он через южный порт Финляндии Порво пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.

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Танкер везёт российскую нефть для новополоцкого НПЗ "Нафтан", как и предыдущее судно в этом месяце.

Еще два танкера должны прийти в Клайпеду 19-21 марта и 29-30 марта, сообщили ранее BNS Литовские железные дороги. Онт тоже будут из России, а их заказал НПЗ "Нафтан".

По словам О. Баркаускайте, танкер Fulmar 19 марта привезёт около 75 тыс. тонн нефти. По данным порталов наблюдения за судами, этот танкер сейчас идёт из Приморска в польский Гданьск.

Беларусь сообщает, что намерена каждый месяц покупать как минимум по два танкера нефти, даже если поставки нефти из России по трубопроводу нормализуется.

ru.DELFI.lt
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