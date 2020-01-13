В Клайпеду пришел первый в этом году груз газа от "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.

В минувший вторник в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.