В Клайпедский порт в минувшую субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – первый в нынешнем году груз от этого поставщика и 14-й груз в начавшемся в октябре новом газовом году. Вполне вероятно, что он предназначен для крупнейшего в Литве потребителя газа – производителя удобрений Achema.
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.

В минувший вторник в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.

Статьи по теме:

В Клайпеду пришел большой груз СПГ из Норвегии (1)

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТ...

Советник президента Литвы сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ (7)

По словам советника президента Литвы , при изменении...

Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi (2)

Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить...

Предприятие Ignitis стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии

Предприятие электро-и газоснабжения Ignitis , входящее в...

Krekenavos agrofirma отправила первую партию говядины в Китай (3)

Контролируемая семьей создателя и председателя Партии...

В Клайпеду пришел первый в этом году груз газа от "Новатэка"

В Клайпедский порт в минувшую субботу пришел новый...

Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (21)

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...

TOP новостей

Исследование частных одонтологов: зарплаты впечатляют, подозревают сокрытие налогов (21)

80% одонтологических компаний в Литве попадают в группу...

Малдейкене вспоминает 13 января: с Калашниковым за спиной я шла по лестнице с 16 этажа (391)

12 января вечером, накануне Дня защитников свободы, в...

Грибаускайте и Наркевиче: такого министра вообще не должно было быть (13)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что...

Продолжается бойкот продукции Grigeo: присоединяется сеть Rimi (2)

Торговая сеть Rimi Baltic сообщает, что решила остановить...

Уникальное видео – поединок между благородными оленями в литовских лесах (6)

Видеокамеры Вейшвильского природного резервата...