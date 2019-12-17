На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) во вторник доставлен новый небольшой груз СПГ от российской газовой компании "Новатэк" – это уже одиннадцатый такой газовоз в начавшемся в октябре новом газовом году.
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По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia во вторник утром пришвартовался у плавучего терминала СПГ Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод СПГ компании "Новатэк".

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что на борту судна находится 9,5 тыс. кубометров СПГ.

С октября в Клайпеду также пришло шесть больших газовозов из Норвегии, которые доставили по 138 кубометров газа от концерна Equinor.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует примерно 20 крупным газовозам.

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