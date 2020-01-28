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В Клайпедский порт во вторник пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании "Новатэк" – уже 17-й в начавшемся в октябре новом газовом году. Скорее всего, он предназначен для крупнейшего потребителя газа в Литве – йонавского завода удобрений Achema.
В Клайпеду пришел новый груз СПГ от "Новатэка"
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia пришвартовался у терминала СПГ (ТСПГ) в ночь на вторник. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.

Последний крупный груз СПГ в Клайпеду был доставлен в начале января – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor, примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это был седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.

В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.

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