В Клайпеду пришел новый груз СПГ от "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia пришвартовался у терминала СПГ (ТСПГ) в ночь на вторник. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".
Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.
Последний крупный груз СПГ в Клайпеду был доставлен в начале января – газовоз доставил из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor, примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это был седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.
В декабре также прибыл и груз в объеме 150 тыс. кубометров СПГ из США.
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