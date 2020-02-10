В Клайпеду пришел новый груз СПГ "Новатэка"

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним вечером в субботу. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".
Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.
В четверг в Клайпеду прибыл и крупный груз СПГ из Норвегии – с октября это уже восьмое судно с СПГ компании Equinor. Газовоз Arctic Voyager доставил 140 тыс. кубометров СПГ.
На минувшей неделе литовская разведка отметила, что компания "Новатэк" тесно связана с Кремлем, а ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.
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