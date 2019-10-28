В воскресенье в Клайпеду прибыл новый небольшой груз с сжиженным природным газом (СПГ) российской компании "Новатэк".
Į Klaipėda atplaukė SGD laivas
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод СПГ российского "Новатэка", в воскресенье утром он пришвартовался у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ.

Ранее компания-оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta подтверждала BNS, что газовоза Coral Favia доставит около 9,5 тыс. кубометров СПГ. Оператор не детализирует ни поставщиков, ни покупателей газа на терминале.

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За начавшийся в октябре новый газовый год это уже третий груз "Новатэка" (все они были небольшими по объему – по 9,5 тыс. кубометров). В октябре в Клайпеду прибыли и два больших газовоза из норвежского порта Мелкоя, где находится завод Equinor. Одна из этих партий СПГ была предназначена компании Imlitex, входящей в холдинг Imlitex Holdings.

Клайпедским терминалом СПГ в новом газовом году продолжают пользоваться Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas) и производитель удобрений Achema. Ни одна из литовских компаний не называет своих поставщиков.

В новом газовом году на терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (примерно 11 крупных газовозов).

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