В Клайпеду пришел новый груз нефти для Беларуси

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Front Ocelot в воскресенье утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер пришёл из российского порта Усть-Луги через финский порт Порвоо.

Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 85 тыс. тонн сырьевой нефти.

На минувшей неделе танкер Fulmar, ходящий под флагом Маршалловых островов, через польский Гданьск пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть. Он доставил 75 тыс. тонн нефти для белорусского ново-полоцкого НПЗ "Нафтан". До этого из того же порта танкер Vernadsky Prospect доставил около 80 тыс. тонн нефти. В начале марта в Клайпеду заходил танкер Front Ocelot, а в конце января нефть из Норвегии доставил танкер Breiviken.

До этого нефть в Беларусь через Литву поставлялась в 2017 году.