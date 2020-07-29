В Клайпеду пришел новый груз газа от Equinor

По данным сайтов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Arctic Aurora пришел с острова Мелкоя, где расположен завод СПГ Equinor. В среду утром он пришвартовался у плавучего газохранилища Independence.
Оператор терминаоа Klaipedos nafta сообщил BNS, что газовоз привез около 140 тыс. кубометров СПГ.
За этот газовый год (с октября 2019 года до конца сентября 2020 года) терминал принял четыре крупных груза СПГ из США и 42 небольших танкера с СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод про производству СПГкомпании "Новатэк".
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