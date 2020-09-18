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В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) пришел новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк". Это уже 49-й груз в этом газовом году.
В Клайпеду пришел новый груз газа из Высоцка
© AFP / Scanpix

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, судно Coral Fungia пришло из Высоцка, где расположен завод СПГ компании "Новатэк", и пришвартовалось к плавучему хранилищу СПГ Independence. В настоящее время в Клайпеду идет еще одно судно похожего размера из Высоцка.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что в пятницу и следующий понедельник ожидаются газовозы, которые доставят по 10 тыс. кубометров СПГ.

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В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на терминале было принято 18 крупных газовозов из Норвегии, а также 4 крупных груза газа из США. В среднем они доставили по 140 тыс. кубометров СПГ.

Компания Klaipėdos nafta отмечает, что значительную часть грузов на терминале СПГ составляют грузы из Норвегии (67%), затем идут грузы из США - 18%, и грузы из России - около 14 %.

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