По данным BNS, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema, который не комментирует сколько газа и у кого закупает.

Данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com показывают, что судно Stena Clear Sky, ходящее под флагом Великобритании, во вторник до обеда пришвартовалось у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно прибыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.

На минувшей неделе Bloomberg.com написал, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купила крупную партию российского СПГ.

Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Stena Clear Sky впервые прибыло в Клайпеду, в нем 140 тыс. кубометров СПГ.

Планировалось, что газовоз прибудет в Клайпеду в понедельник, но по сообщению Klaipedos naftos, судно ждала благоприятных погодных условий и разрешения на безопасный вход в порт.

Клайпедским терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, Ignitis (прежнее название Lietuvos energijos tiekimas) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а также Eesti Energia.