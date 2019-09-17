Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл крупный груз газа с Ямальского терминала в Сибири, оператором которого является российская компания "Новатэк".
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
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По данным BNS, он предназначается литовскому производителю удобрений Achema, который не комментирует сколько газа и у кого закупает.

Данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com показывают, что судно Stena Clear Sky, ходящее под флагом Великобритании, во вторник до обеда пришвартовалось у судна-хранилища Independence Клайпедского терминала СПГ. Судно прибыло в Клайпеду с французского терминала СПГ Montoir.

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На минувшей неделе Bloomberg.com написал, что на построенный пять лет назад ТСПГ в Клайпеде, призванный снизить зависимость от российского топлива, поступит первый груз газа из Сибири. Портал kommersant.ru утверждает, что Литва впервые купила крупную партию российского СПГ.

Оператор Клайпедского терминала СПГ – компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Stena Clear Sky впервые прибыло в Клайпеду, в нем 140 тыс. кубометров СПГ.

Планировалось, что газовоз прибудет в Клайпеду в понедельник, но по сообщению Klaipedos naftos, судно ждала благоприятных погодных условий и разрешения на безопасный вход в порт.

Клайпедским терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, Ignitis (прежнее название Lietuvos energijos tiekimas) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, а также Eesti Energia.

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