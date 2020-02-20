В Клайпеду придут ещё два груза нефти для Беларуси

По словам представителя компании Мартинаса Бурбы, белорусская компания по экспорту нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.
Менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.
Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.
В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси.
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