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В Клайпеду в марте придут ещё два груза нефти для Беларуси – два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти, подтвердили BNS Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).
В Клайпеду придут ещё два груза нефти для Беларуси
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По словам представителя компании Мартинаса Бурбы, белорусская компания по экспорту нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси.

ru.DELFI.lt
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