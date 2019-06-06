По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia идет из Высоцка.

"Планируется, что Coral Fungia придет сегодня (в четверг – BNS) после обеда", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.

В графике газовозов компании указано, что груз СПГ 10 тыс. кубометров прибудет 5-6 июня.

Тот же газовоз с грузом такого же объема уже заходил в Клайпеду несколько дней назад. В конце августа были доставлены два груза такого же объема. Все три судна пришли из Высоцка, где действует завод по регазификации.

Вполне вероятно, что эти грузы предназначены для йонавского производителя удобрений Achema. Сама Achema не комментирует, у кого покупает газ.

Помимо этой компании, терминалом пользуется и дочернее предприятие компании Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET), а мощности на июнь зарезервировало и принадлежащее группе по торговле сырьем Imlitex Holdings предприятие Imlitex.

В выходные в Клайпеде ждут большой газовоз Arctic Princess. Lietuvos energija указала BNS, что груз предназначен не для нее. Агентство BNS пока не получило комментарий Imlitex, предназначен ли данный груз СПГ для этой компании.