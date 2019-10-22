По данным порталов vesselfinder.com и marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess идет из порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor.

"Планируется, что Arctic Princess пришвартуется к терминалу СПГ (ТСПГ) для погрузочной операции утром 22 октября. Газовоз доставит примерно 138 тыс. тонн кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.

Это четвертый груз СПГ в Клайпеде в октябре в начавшемся новом газовом году и второй из Норвегии. Ранее газовоз Arctic Aurora доставил груз для предприятия Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings. Также приходили два небольших газовоза из Высоцка, где находится завод СПГ крупнейшей в России частной газовой компании "Новатэк".

В новом газовом году на терминале планируется регазифицировать 10,959 тераватт-часов СПГ (примерно 11 крупных газовозов).

По данным BNS, ТСПГ в новом газовом году по-прежнему будут пользоваться производитель удобрений Achema, компания по поставкам электроэнергии и газа Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).