По данным портала marinetraffic.com, ходящий под голландским флагом газовоз Cardissa прибудет в Клайпеду в пятницу утром. Пресс-секретарь Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что судно доставит пробный груз Shell.
В начале августа Klaipedos nafta сообщила о подписании договора с Shell Western LNG о закупке 1 тыс. кубометров СПГ.
Впервые в Клайпеду СПГ будет доставлен не на крупном газовозе в 140 тыс. кубометров, а небольшим судном СПГ.
Стоимость проекта распределительной станции СПГ составляет 27,7 млн. евро. С нее можно будет грузить СПГ в автогазовозы.
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