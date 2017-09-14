По данным портала marinetraffic.com, ходящий под голландским флагом газовоз Cardissa прибудет в Клайпеду в пятницу утром. Пресс-секретарь Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что судно доставит пробный груз Shell.

В начале августа Klaipedos nafta сообщила о подписании договора с Shell Western LNG о закупке 1 тыс. кубометров СПГ.

Впервые в Клайпеду СПГ будет доставлен не на крупном газовозе в 140 тыс. кубометров, а небольшим судном СПГ.

Стоимость проекта распределительной станции СПГ составляет 27,7 млн. евро. С нее можно будет грузить СПГ в автогазовозы.