В Клайпеду прибывает первый в этом году груз СПГ, предназначенный для Achema

По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess с газом компании Statoil из Норвегии должен прибыть в Клайпеду в субботу, около 8 часов утра.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас подтвердил на этой неделе BNS, что груз предназначен йонавской компании.

Около двух третей всего годового объема газа (около 9 млн мегаватт-часов) Achema в этом году намерена приобрести у "Газпрома", он закупается в холодный период года, когда такой газ дешевле СПГ. Оставшуюся часть компания закупает у Statoil и поставляет ее через Клайпедский терминал СПГ.