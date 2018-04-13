В Клайпеду прибывает первый в этом году груз СПГ, предназначенный для Achema

По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess с газом компании Statoil из Норвегии должен прибыть в Клайпеду в субботу, около 8 часов утра.
Гендиректор Achema Рамунас Миляускас подтвердил на этой неделе BNS, что груз предназначен йонавской компании.
Около двух третей всего годового объема газа (около 9 млн мегаватт-часов) Achema в этом году намерена приобрести у "Газпрома", он закупается в холодный период года, когда такой газ дешевле СПГ. Оставшуюся часть компания закупает у Statoil и поставляет ее через Клайпедский терминал СПГ.
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