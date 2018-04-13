В Клайпеду прибывает первый в этом году груз СПГ, предназначенный для Achema

В субботу в Клайпедский порт прибудет первый в этом году груз сжиженного природного газа (СПГ), предназначенный для крупнейшего в Литве потребителя газа - производителя удобрений Achema. С начала года компания использовала газ, поставляемый российским концерном "Газпром".
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess с газом компании Statoil из Норвегии должен прибыть в Клайпеду в субботу, около 8 часов утра.

Гендиректор Achema Рамунас Миляускас подтвердил на этой неделе BNS, что груз предназначен йонавской компании.

Около двух третей всего годового объема газа (около 9 млн мегаватт-часов) Achema в этом году намерена приобрести у "Газпрома", он закупается в холодный период года, когда такой газ дешевле СПГ. Оставшуюся часть компания закупает у Statoil и поставляет ее через Клайпедский терминал СПГ.

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